Inšpektorat za delo v času epidemije nima časa za počitek

Ljubljana, 27. aprila - Inšpektorat RS za delo od razglasitve epidemije koronvirusa 12. marca beleži veliko prijav domnevnih nepravilnosti. Potem ko jih je v prvih 14 dneh po razglasitvi prijel okoli 70, jih je do petka že 1133, je za STA povedal glavni inšpektor za delo Jadranko Grlić. Doslej so zaznali 151 kršitev, največ v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.