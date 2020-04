Tonin za Kanal A: Poročila o nabavi opreme tudi v DZ in organom pregona

Ljubljana, 24. aprila - Vlada bo od zavoda za blagovne rezerve in drugih, ki so sodelovali pri nabavah zaščitne opreme, zahtevala poročila, gradivo nato poslala v DZ in tudi vsem pristojnim organom pregona, je za oddajo Svet na Kanalu A pojasnil minister za obrambo Matej Tonin. Ko bodo dejansko ugotovili, kaj je šlo narobe, bodo terjali tudi odgovornost, je poudaril.