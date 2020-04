Terapevtske skupnosti za zdravljenje odvisnosti delujejo tudi v času epidemije

Škofja Loka/Bohinj/Ljubljana, 26. aprila - Terapevtske skupnosti za odvisnike delujejo tudi v času epidemije novega koronavirusa, potrebne pa so bile prilagoditve na področju omejitve gibanja in obiskov. Zelo pa je oteženo delo sprejemnih centrov in ostalih programov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem nudijo preko telefona in drugih elektronskih komunikacijskih kanalov.