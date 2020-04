Luka Koper posledice pandemije pričakuje z zakasnitvijo

Koper, 24. aprila - V Luki Koper pričakujejo, da se bodo posledice pandemije novega koronavirusa v logistiki pokazale z zakasnitvijo, zato so pri napovedih poslovanja previdni, so ob objavi letnega poročila za lani poudarili v družbi. Ključni kazalci poslovanja so glede na februarsko objavo informacije o poslovanju sicer nespremenjeni.