Prevozniki pri OZS opozarjajo na resne likvidnostne težave

Ljubljana, 24. aprila - Cestni prevozniki so v času epidemije koronavirusa močno prizadeti in so v resnih likvidnostnih težavah, opozarja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS). Razočarani so, ker njihovi predlogi niso bili vključeni v protikoronska zakonodajna paketa, in vlado pozivajo, naj čim prej reši njihov likvidnostni položaj.