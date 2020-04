Počivalšek: S sodelavci nismo lobirali ali vplivali na podpis pogodb o dobavi opreme

Ljubljana, 24. aprila - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je danes zavrnil očitke, da je s sodelavci vplival na izbiro dobaviteljev zaščitne opreme. Za podpis pogodb je pristojen zavod za blagovne rezerve, kjer bo ministrstvo okrepilo nadzor in opravilo revizijo. Z njimi so komunicirali za realizacijo že podpisanih pogodb, ne za izbor in podpis, je dejal.