Predsednik Pahor obiskal stanovalce Doma na Krasu

Dutovlje, 23. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal stanovalke in stanovalce Doma na Krasu, kjer so nastanjene osebe s težavami v duševnem zdravju in intelektualnimi ovirami. V njegovem uradu pa so se te dni odzvali na kritike njegovih obiskov v domovih za starejše in napovedali, da bo z njimi nadaljeval tudi v prihodnje.