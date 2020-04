Vizjak pri odpadni embalaži napoveduje nov zakon do konca leta

Ljubljana, 23. aprila - Minister za okolje Andrej Vizjak je napovedal vmesno rešitev za problem odpadne embalaže v Sloveniji, s katero bi reševali problematiko do uveljavitve novega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. S to rešitvijo, ki naj bi jo uzakonili do konca leta, bi zagotovili zakonsko podlago za to, da bi vso embalažo odpeljale pooblaščene družbe.