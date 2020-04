Župani 23 občin na obmejnem območju za podelitev izjemnih pooblastil vojski

Ljubljana, 23. aprila - Župani 23 občin na obmejnem območju so DZ ta teden poslali pobudo za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi. Ob policiji je Slovenska vojska "edina preostala inštitucija, ki razpolaga z zadostnim številom opremljenih in usposobljenih ljudi za zavarovanje južne meje", so zapisali v pobudi, ki so jo predali tudi obrambnemu ministru Mateju Toninu.