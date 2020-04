Osumljenca z ukradeno zaščitno opremo iz UKC domnevno zaslužila 40.000 evrov

Ljubljana, 22. aprila - Kaznivega dejanja tatvine zaščitne opreme iz UKC Ljubljana sta osumljena 31-letni moški in 28-letna ženska iz Ljubljane. Po do sedaj zbranih obvestilih sta oba osumljenca odtujeno zaščitno opremo ponujala v prodajo preko različnih spletnih strani, s čimer naj bi zaslužila 40.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.