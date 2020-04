Zaradi epidemije letos virtualni festival čokolade

Radovljica, 22. aprila - Zaradi epidemije novega koronavirusa je javni zavod Turizem in kultura Radovljica sredi marca odpovedal 9. Festival čokolade, ki bi se v Radovljici odvijal med 17. in 19. aprilom. Sprva se je zdelo, da največjega čokoladnega dogodka letos ne bo, na pobudo čokoladnic, pa so se odločili, da festival izpeljejo na spletu, in sicer od 24. do 30. aprila.