V Radovljici se začenja 8. Festival čokolade

Radovljica, 12. aprila - Radovljica bo od danes pa do nedelje znova gostila največji čokoladni dogodek v Sloveniji, že 8. Festival čokolade. Na festivalu, na katerem vsako leto naštejejo okoli 50.000 ljudi, bodo obiskovalci lahko okušali čokolado in čokoladne slaščice okoli 40 različnih ponudnikov iz Slovenije in tujine.