Na radovljiškem festivalu čokolade nova vrsta čokolade in Zero waste usmeritev

Radovljica, 3. aprila - Tradicionalni, 8. Festival čokolade v Radovljici, ki bo potekal od 12. do 14. aprila, bo letos znova ponudil vrsto novosti. Med njimi sta nova vrsta čokolade in več bo dogajanja za otroke, festival pa dobiva tudi okoljevarstveno noto. Čokolado in čokoladne slaščice bo letos na festivalu ponujalo okoli 40 ponudnikov iz Slovenije in tujine.