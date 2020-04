Za odlog plačevanja bančnih posojil doslej okoli 12.000 vlog

piše Barbara Dovč

Ljubljana, 23. aprila - Bankam in hranilnicam so pravne osebe in samostojni podjetniki do vključno 10. aprila oddali dobrih 5000 vlog za odobritev odloga plačevanja kredita zaradi posledic novega koronavirusa. Med fizičnimi osebami je bilo takšnih vlog nekaj manj kot 7000, so za STA povedali v Banki Slovenije.