Inšpektorat doslej z globami zaradi nezakonitega delovanja desetih gostinskih obratov

Ljubljana, 22. aprila - Zdravstveni inšpektorat je pri nadzoru upoštevanja odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom izrekel globe zaradi nezakonitega delovanja desetih gostinskih obratov. Skupni znesek izrečenih glob znaša več kot 3300 evrov, so na inšpektoratu pojasnili za STA.