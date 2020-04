Do višje bolniške upravičeni tudi oboleli za covidom-19, ki jim okužba ni bila dokazana s testom

Ljubljana, 20. aprila - Pri varuhu človekovih pravic so na ministrstvu za zdravje posredovali zaradi razlikovanja v višini bolniškega nadomestila med tistimi z dokazano boleznijo covid-19 in obolelimi, ki niso bili testirani. Dosegli so, da so do višjega nadomestila upravičeni tudi denimo družinski člani obolelih za covidom-19, ki so imeli respiratorno obolenje.