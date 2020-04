Na Planinski zvezi Slovenije še vedno odsvetujejo tvegane dejavnosti

Ljubljana, 20. aprila - Na Planinski zvezi so se odzvali na rahljanje ukrepov v zvezi s preprečevanjem širitve novega koronavirusa na področju športa. Svetujejo, da se ljubitelji gora izogibajo zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, turne smuke in nasploh visokogorja in bolj tveganih planinskih dejavnosti. Vseeno so izdali vrsto priporočil za novonastale razmere.