Medvedi in volkovi letos povzročili 22 škodnih dogodkov

Ljubljana, 26. februarja - Skladno z zakonom o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave je bilo od konca junija do danes iz narave odvzetih 172 medvedov in 11 volkov. Letos je bilo zaenkrat zaradi teh zveri zabeleženih 22 škodnih dogodkov na drobnici, govedu in kopitarjih, so za STA povedali na okoljskem ministrstvu.