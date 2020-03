Ljubljančan nakradel za več tisoč evrov cigaret

Ljubljana, 11. marca - Policisti so pred dnevi odvzeli prostost 35-letniku, ki ga sumijo več vlomov v trgovine na območju Ljubljane. Ljubljančana, ki je nakradel za več tisoč evrov cigaret, so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.