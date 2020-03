Prijet osumljenec treh ropov v Kamniku

Kamnik, 18. marca - Policisti so v torek po tem, ko so bili popoldne obveščeni o ropu v eni izmed trgovin v Kamniku, na podlagi opisa prijeli 38-letnega domačina in mu odvzeli prostost. Osumljenec naj bi z nožem grozil prodajalki in iz blagajne odtujil nekaj sto evrov gotovine, sumijo ga pa še dveh podobnih ropov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.