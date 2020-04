V ljutomerskem domu za starejše potrjenih še pet okužb z novim koronavirusom

Ljutomer, 19. aprila - V domu za starejše občane v Ljutomeru so v soboto opravili 34 testiranj na okužbo z novim koronavirusom. Pozitivni testi so bili pri štirih stanovalcih in enemu zaposlenemu. Tako je skupno pozitivnih 110, od tega 81 stanovalcev, 22 zaposlenih in sedem zunanjih zaposlenih. Ozdravelih v soboto ni bilo, so za STA pojasnili v domu.