Tudi za bolnike s kronično revmatično boleznijo opozorila in priporočila v času epidemije

Ljubljana, 19. aprila - Kronični bolniki so v času novega koronavirusa med bolj ogroženimi skupinami prebivalstva in morajo biti na zdravje posebej pozorni. V UKC Ljubljana bolnike s kronično revmatično boleznijo med drugim opozarjajo, naj sami ne prekinjajo ali spreminjajo odmerkov metilprednizolona (Medrol) ali prednizolona, saj to lahko povzroči resne zaplete.