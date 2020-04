Evropski parlament z dodatnimi ukrepi za blaženje posledic pandemije

Bruselj, 17. aprila - Evropski poslanci so danes sprejeli dodatne ukrepe za blaženje posledic krize ob pandemiji covida-19. Ukrepi omogočajo takojšnjo in prožno dodelitev sredstev EU. Zagotovili bodo tudi več pomoči ribičem, ribogojstvu in kmetijstvu, ki jih je pandemija močno prizadela ter omogočili nadaljnje delovanje sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.