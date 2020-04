Pridelovalci mleka in mlekarne računajo na domače potrošnike in tudi državo

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 19. aprila - Na domačem in širšem evropskem trgu mleka in mlečnih izdelkov so se v zadnjih tednih razmere precej spremenile. Pri nas so težave pri izvozu, domače viške mleka odkupujejo nekatere mlekarne, ki računajo, da bodo lahko izdelke prodale v Sloveniji. Posebna akcija je napovedana za maj, pridelovalci in predelovalci mleka pričakujejo tudi pomoč države.