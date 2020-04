Kmetijske organizacije pozivajo k ukrepom države zaradi epidemije

Ptuj, 6. aprila - Kmetijsko-gozdarski zavodi z območja severovzhodne Slovenije so pripravili predlog ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa v kmetijstvu. Kot ugotavljajo, v mesnem, mlečnem in vinskem sektorju ter v dopolnilnih dejavnostih, predvsem turizmu na kmetijah, prihaja do velikih težav s prodajo in do ogromne gospodarske škode.