Zdravstveni inšpektorat: Nadzor čakalnih dob bo odvisen od načina zagona zdravstvenega sistema

Ljubljana, 17. aprila - Zdravstveni inšpektorat RS, ki je med drugim zadolžen za nadzor izvajanja zakona o pacientovih pravicah in področje čakalnih dob, trenutno vse vire usmerja v nadzor odlokov in odredb, ki so bili izdani zaradi zajezitve epidemije novega koronavirusa. Nadzor čakalnih dob bo odvisen od tega, kako se bo zdravstveni sistem zagnal, so pojasnili za STA.