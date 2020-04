Ajdovski Pipistrel z donacijo zaščitne opreme lokalnemu okolju

Ajdovščina, 17. aprila - Kitajsko mesto Jurong je na pobudo tamkašnjega podjetja Pipistrel Asia-Pacific Ajdovščini doniralo 30.000 medicinskih zaščitnih mask in 300 termometrov. Te je direktor Pipistrela Ivo Boscarol danes predal županu občine Ajdovščina Tadeju Beočaninu in občinskima štaboma Civilne zaščite Ajdovščina in Vipava. Pipistrel sicer dela tudi v času epidemije.