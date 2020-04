S ponedeljkom se odpirajo določene trgovine in storitve

Ljubljana, 16. aprila - S ponedeljkom vrata med drugim znova odpirajo trgovine z gradbenim materialom, specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, kemične čistilnice in nekatere servisne delavnice, med drugim vulkanizerske, na voljo pa bodo tudi nekatere storitve, je danes sklenila vlada. Frizerski in kozmetični saloni bodo odprti s 4. majem.