Za hotelirje uspešna poletna sezona izgubljena

Ljubljana, 16. aprila - Slovenski hoteli in druge turistične nastanitve so morali sredi marca v skladu z vladnim odlokom zapreti vrata. Okrevanje po epidemiji novega koronavirusa bo počasno, zaenkrat se jim po oceni turistično gostinske zbornice poleti obeta le med 20- in 50-odstotna zasedenost. Polno zasedena poletna sezona je izgubljena, se strinja Gregor Jamnik.