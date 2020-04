Kmalu javna obravnava podrobnega prostorskega načrta za Bukovžlak

Celje, 15. aprila - V okviru priprav na sanacijo območja Bukovžlak pri Celju bo od 20. do 24. aprila letos potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje, ki je že objavljen. Prostorski akt bo urejal pogoje za sanacijo območja, kjer so nezakonito odloženi odpadki. Država sanacijo načrtuje v prihodnjem letu.