Na posvetu o sistemskih rešitvah za sanacijo onesnaženih območij

Ljubljana, 12. aprila - Sanacija onesnaženih območij je draga in dolgotrajna, zanjo je nujen sistemski pristop, so se strinjali udeleženci današnjega posveta v organizaciji okoljskega ministrstva in državnega sveta. "Skrajni čas je, da ta območja identificiramo in določimo prioritetni vrstni red sanacijskih ukrepov," je izpostavil predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.