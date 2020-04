Pobeglega mladoletnika po mesecu dni zalotili z ukradenim avtomobilom

Maribor, 14. aprila - Mariborski policisti so dopoldne na podravski avtocesti pred razcepom Slivnica opazili osebni avtomobil, ki so ga v nedeljo ukradli v Mariboru. Iz njega sta zbežala 16-letni fant in 15-letno dekle, a so ju policisti uspeli prijeti. Izkazalo se je, da je 16-letnik že pred mesecem dni zbežal iz enega od prevzgojnih zavodov.