Neznanec na Ptuju ukradel več kosov orodja

Ptuj, 30. marca - Za zdaj še neznani storilec je konec preteklega tedna vlomil v skladiščni zabojnik podjetja na Ptuju in iz njega ukradel več kosov različnega orodja za montažo električnih in vodovodnih napeljav. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je bilo podjetje zaradi kraje oškodovano za okoli 20.000 evrov.