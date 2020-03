V Radovljici v petek rop in vlom

Kranj, 7. marca - Kranjski kriminalisti so v petek v Radovljici obravnavali premoženjski kaznivi dejanji. V prvem je neznani storilec oropal trgovino in odnesel blagajno, v drugem primeru sta storilca iz druge trgovine ukradla mobilne telefone, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Storilce še iščejo.