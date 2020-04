Vladna depeša o medijih pred člani pristojnih parlamentarnih odborov

Ljubljana, 14. aprila - Na skupni seji se bodo danes sešli člani odborov DZ za zunanjo politiko in za kulturo. Sklic so zahtevale opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, in sicer zaradi po njihovi oceni škodljivega odziva Slovenije na opozorila v zvezi z omejevanjem neodvisnega novinarstva v Sloveniji. Od depeše so se sicer distancirali tudi v koalicijskih SMC, NSi in DeSUS.