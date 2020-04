V koalicijskih SMC, NSi in DeSUS se distancirajo od vladnega pisma Svetu Evrope o medijih v Sloveniji

Ljubljana, 9. aprila - V koalicijskih SMC, NSi in DeSUS se distancirajo od vladne depeše Svetu Evrope o medijih v Sloveniji. Kot so pojasnili, z njeno vsebino niso bili seznanjeni. Zahtevali bodo pojasnila, zanima jih tudi, kdo je avtor depeše, ki je bila poslana v imenu vlade in med drugim trdi, da večina medijev pri nas izhaja iz komunističnega režima.