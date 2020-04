Ministrstvo za zdravje v pripravo novele zakona o nalezljivih boleznih

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 11. aprila - Vlada je na današnji seji ugotovila, da je zakon o nalezljivih boleznih, ki je eno temeljnih pravnih orodij za spopad z epidemijo novega koronavirusa, potreben večjih dopolnil in popravkov. Ministrstvu za zdravje so zato naložili, da do naslednjega tedna pripravi novelo zakona, je po seji vlade sporočil premier Janez Janša.