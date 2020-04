Zore o odpovedi nekaterih velikonočnih obredov: Zdaj je na preizkušnji naša solidarnost

Ljubljana, 11. aprila - Velika noč je običajno praznik vstajenjskih procesij, slovesnega pritrkavanja, množic, ki se zgrinjajo v cerkve. "Temu se letos zavestno in odgovorno odpovedujemo. Vem, da je to boleče, a to bolečino hočemo sprejeti, da bomo druge in sebe varovali," je dejal ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Zdaj je na preizkušnji naša solidarnost, meni.