Občina Gornja Radgona s številnimi ukrepi pomaga občanom in podjetjem

Gornja Radgona, 11. aprila - V občini Gornja Radgona so sprejeli vrsto ukrepov za blažitev težav občanov, ustanov in podjetij ob epidemiji novega koronavirusa. Prizadetim ne bodo zaračunavali občinskih najemnin, pokrili jim bodo stroške odpadkov in omrežnine za vodo, posebno skrb pa namenjajo domu starejših občanov.