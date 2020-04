Na območju Kamniško-Savinjskih Alp planinec zdrsnil v smrt

Kamnik, 10. aprila - Danes okoli 11. ure so sprehajalci ljubljanske policiste obvestili, da so v grapi med Kokrškim sedlom in Kamniško Bistrico pod Kalško goro našli moško truplo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Po do sedaj zbranih podatkih policije je osebi zdrsnilo na strmi snežni površini. Identiteta umrlega trenutno še ni znana.