PZS poziva k zaprtju naravnih plezališč

Ljubljana, 25. marca - V Planinski zvezi Slovenije so zaradi epidemije novega koronavirusa pozvali planinska društva, odseke in druge skrbnike naravnih plezališč, ki tega še niso storili, da jih do nadaljnjega zaprejo, obiskovalce pa k doslednemu upoštevanju ukrepov. Le z odgovornim ravnanjem pripomoremo z zajezitvi širjenja epidemije in zmanjšamo tveganje za nesreče.