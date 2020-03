Policisti in reševalci v torek iskali pogrešanega planinca

Mojstrana, 25. marca - Policisti so v torek popoldan obravnavali prijavo o pogrešanem planincu. Moški se svojcem ni javljal na telefon, a je imel, kot so ugotovili reševalci, slab signal. Ob tem policisti pozivajo, naj se pohodniki ne opravljajo v gore. Reševanje je zaradi slabega vremena in epidemiološke situacije oteženo, so zapisali na Policijski upravi Kranj.