Na mariborski univerzi izdelali zaščitno masko iz maske za potapljanje

Maribor, 11. aprila - Raziskovalci Univerze v Mariboru so v pomoč pri soočanju z novim koronavirusom izdelali prototip zaščitne maske, ki so jo naredili iz potapljaške maske. Prvi paket opreme, ki so jo razvili, so že predali v testiranje Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, kjer so takšne pobude v trenutnih razmerah zelo dobrodošle.