Organizacije s področja mladih za več pomoči mladim v času epidemije

Ljubljana, 10. aprila - Po mnenju organizacij s področja mladih vladni ukrepi za manjše posledice krize zaradi epidemije ne naslovijo dobro izzivov, pred katerimi so denimo prekarci in mladi. Novi zakon za lajšanje posledic krize naj med drugim za upravičence do študentskega dela predvidi mesečno nadomestilo, dodatek za študente pa naj bo za vse študente, menijo.