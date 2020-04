Pahor za razpravo o depeši, ko bo jasno, če gre za uradno stališče države

Cerklje na Gorenjskem, 10. aprila - Predsedniku republike Borutu Pahorju se glede pisma Svetu Evrope o medijih v Sloveniji zdi smiselno počakati do uradnega odziva predsednika vlade in zunanjega ministra ter njuno stališče, ali so zapisana mnenja v depeši tudi uradno stališče Republike Slovenije, potem pa nadaljevati razpravo ali ugotoviti, da je šlo za spodrsljaj.