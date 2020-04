V opoziciji ostri odzivi na vladno pismo Svetu Evrope o stanju v medijih

Ljubljana, 9. aprila - V opozicijskih LMŠ, SD, SAB in Levica so se ostro odzvali na pismo Slovenije Svetu Evrope, poslano v odgovor na kritike o pritiskih na novinarje. Razumejo ga kot zlorabo oblasti v politične namene in rušenja ugleda države. Zahtevajo sklic nujne seje odborov DZ za kulturo in zunanjo politiko, v Levici pa ministra Anžeta Logarja pozivajo k odstopu.