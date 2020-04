Evropski pivovarji se bojijo grenkega poletja

München, 13. aprila - Zaprtje barov, odpovedani športni dogodki in koncerti ter okrnjeno javno življenje so prizadeli tudi evropske pivovarje. Male in velike pivovarne se bojijo katastrofalnega poletja, saj je skladno z ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa upadlo tudi povpraševanje po pivu.