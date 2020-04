Ljutomer, 10. aprila - V ljutomerskem domu starejših občanov (DSO) so v četrtek odvzeli 32 brisov, pozitivnih je bilo osem stanovalcev in štirje zaposleni. Skupno so tako doslej v domu potrdili 64 okužb z novim koronavirusom, od tega pri 53 stanovalcih in 11 zaposlenih.