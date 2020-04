Še naprej prepoved potniškega letalskega prometa

Ljubljana, 9. aprila - Vlada je z danes sprejeto odredbo podaljšala prepoved potniškega letalskega prometa tudi po 14. aprilu, in sicer za lete v okviru EU do 27. aprila, prepoved za lete v ali iz držav, ki niso članice EU, pa bo še naprej veljala do preklica. Prepoved ne velja za tovorni promet.