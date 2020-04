MZZ tudi ob bližajočih se praznikih odsvetuje vsa potovanja

Ljubljana, 9. aprila - Zunanje ministrstvo je pred velikonočnimi prazniki znova pozvalo državljane, naj preložijo potovanja. Ob tem so znova opozorili, da bodo slovenski in tuji državljani ob vstopu v Slovenijo napoteni v karanteno na domu ali na za to namenjeni lokaciji. Tistim s simptomi okužbe pa bodo nudili zdravstveno oskrbo, so zapisali v sporočilu za javnost.